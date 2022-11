▲ A la izquierda, Think Tank (2003), espray y acrílicos sobre acero; portada del disco homónimo de Blur. A la derecha, Football Terrorist (2001) spray y acrílicos sobre tabla, uno de los esténciles que plasmó Banksy por las calles de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en una de las visitas que realizó a ese estado. La traducción de este perfil de quien es considerado un hito en el arte contemporáneo fue realizada por Juan González-Castelao. El libro se presentará este domingo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a las 18 horas en el Salón C del Área Internacional, con la participación de Ariadna Akal, José Luis Paredes Pacho e Itxaso Larrañaga. Foto ©Stefano Antonelli, publicadas, al igual que los textos en estas páginas, con autorización de editorial Akal

Periódico La Jornada

Viernes 25 de noviembre de 2022, p. a11

En enero de 2001, Banksy se encuentra en Londres para organizar algo grande en México. La historia es narrada por varias fuentes. Tristan Manco habla de ello en su libro Stencil Graffiti de 2002; luego, en 2012, Will Simpson y Malcom McMahon publican un relato de ese viaje en el volumen Freedom through Football: The Story of the Easton Cowboys and Cowgirls (Libertad por el futbol: La historia de los Easton Cowboys and Cowgirls). Los Easton Cowboys and Cowgirls son un equipo de futbol de Easton –el barrio de Bristol en el que reside Banksy– fundado por un colectivo que promueve el deporte como forma de activismo político.

El equipo ha participado en las copas del mundo alternativas a la FIFA, además de haber creado proyectos de solidaridad internacional. En enero de 2001 van a Chiapas (por segunda vez –ya habían estado en 1999–), a los territorios en manos del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), a cuyo mando está otra legendaria figura enmascarada: el subcomandante Marcos. El proyecto en Chiapas consiste en jugar algunos partidos con equipos locales para recaudar fondos con los que financiar un proyecto hídrico en algunos pueblos desfavorecidos.

Banksy se une al equipo, con el que entrena de vez en cuando en las sesiones los jueves, colocando diversos stencils en la ciudad de San Cristóbal, decorando los muros exteriores de algunos edificios, en particular utilizando la figura de un futbolista haciendo una chilena con un pasamontaña puesto y un Kalashnikov al hombro, todo ello con una estrella roja –símbolo del EZLN– de fondo. Banksy también hará un manifiesto con el mismo tema, que luego pintará sobre tabla. En 2018 podremos volver a encontrar la pista de ese cuadro, que incluimos en la exposición temporal Banksy: Building Castles in the Sky (Banksy: Construyendo castillos en el aire), comisariada por nosotros en 2021 en la sede de Messe Basel.

El famoso Robin Banks

“Tenía 16 años la primera vez que crucé unas vías del ferrocarril para pintar en un muro las iniciales de mi crew, que estaba formada tan sólo por mí, después de lo cual sucedió lo increíble: absolutamente nada.

No me saltaron encima los dóbermanes, Dios no me fulminó desde el cielo y mi madre ni siquiera se dio cuenta de que había salido.