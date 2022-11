En 2003 participa en una exposición colectiva en la Künstlerhaus Bethanien de Berlín, una importante institución artística alemana. En 2006 expone en el Baltic Centre for Contemporary Art y en 2009 crea la exposición Banksy versus Bristol Museum en el Bristol Museum and Art Gallery. En 2011 participa en la exposición Art in the Street, comisariada por Jeffrey Deitch en el MOCA (The Museum of Contemporary Art) de Los Ángeles.

Banksy utiliza las prácticas del Street Art para difundir su trabajo, pero no renuncia en absoluto a las exposiciones tradicionales en galerías y museos. El artista sostiene que el trabajo de Street Art debe ser sencillo e inmediato, mientras que, cuando quiere representar algo complejo, actúa como un artista tradicional que trabaja en el taller y luego expone en una galería.

* Texto incluido en el libro Banksy