Roberto Garduño y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 25 de noviembre de 2022, p. 31

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, convocaron a marchar el 27 de noviembre junto al presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar cuatro años de la transformación del país.

También se dijo a este diario que los 21 gobernadores de Morena, incluida la mandataria capitalina, acudirán a respaldar al mandatario en su recorrido del Ángel al Zócalo.

El partido guinda también contempla que la gran mayoría de sus senadores y diputados respondan a la cita. Y se espera que las dirigencias y legisladores de PT y PVEM acudan acompañados de miles de seguidores.