e la sentencia con la que Paul Valery formuló la aporía entre la memoria de lo sensible y las huellas que esconde, queda acaso (Deleuze dixit) su belleza inconclusa : “Lo más profundo –dice el poema del escritor francés– es la piel”. Una frase que haría del pensamiento también una disciplina dermográfica, es decir, una que se hace la pregunta de cómo deviene sensible el tiempo, si se piensa que toda percepción se acoge, en última instancia, al desciframiento de las superficies de lo que percibe. Porque precisamente sobre ellas es donde la experiencia encuentra su primera y última frontera, sobre todo si se trata del mundo posible en que el Otro nos significa. Un mundo sólo disponible a través de las inscripciones que, desde sus superficies, ocultan lo que ha sido. ¿Pues qué es el Otro si no el secreto de un mundo del que sólo asoman un rostro y un lenguaje por descifrar?

Y, sin embargo, reflejada en el espejo de la experiencia desnuda, esa belleza podría revelarse como una fatalidad apenas sospechada. Tómese, por ejemplo, la utopía kantiana de que al Otro sólo se le debe juzgar por sus acciones, no por lo que piensa u opina, y menos por los emblemas que le adscribe la sociedad (el género, el nombre, el cuerpo, las mitologías de su origen o su rostreidad). Una utopía que fracasaría una y otra vez hasta que ese fracaso adquiriría el estatuto de la condición constituiva de la actualidad.

En el siglo XVII, en Nueva España, existía cierta movilidad entre las castas. No sólo porque los entrecruzamientos eran légitimos, sino porque los títulos de la casta siguiente (menos la peninsular, por supuesto) se podían adquirir a través de diezmos y tributos generosos. Lo cual no implicaba que las castas constituyeran de facto auténticos sistemas de encierro datados por la política de la piel. En rigor, y si no me equivoco, el Estado absolutista español fue el primero en hacer de la piel una parte instituyente de lo político. Las persecuciones y expulsiones de árabes y judíos responderían a este mismo principio. Aunque, cabe agregar, ambos podían convertirse en cristianos mediante pagos cuantiosos. De ahí data el fenómeno del marranismo: actuar para ocultar lo que uno es, mantener lo propio en la clandestinidad.