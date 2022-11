Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 24 de noviembre de 2022, p. 8

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recibió ayer fuertes reclamos de gran parte los senadores de su bancada por sus posturas que, le recalcaron, cada vez se alejan más e incluso llegan a la confrontación con las del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante más de tres horas, durante una reunión a puerta cerrada, Monreal se enfrentó a los reproches y críticas de integrantes de su grupo parlamentario por el distanciamiento con el Ejecutivo federal y el movimiento de la Cuarta Transformación y le dejaron claro que con declaraciones como las de un día antes, en que sostuvo que no pasa nada de no aprobarse la reforma electoral o su insistencia en que el país está polarizado, no los representa como coordinador.

No es la primera crisis que Monreal enfrenta, pues hubo otra durante la plenaria de enero pasado, en que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le reconvino por integrar una comisión para investigar al gobierno morenista de Veracruz, en la de ayer el debate fue más ríspido, con un mayor número de legisladores inconformes con su gestión.

Hay que decirlo muy claro, ¿estamos o no estamos con el Presidente de la República? , le recalcó el senador Héctor Vasconcelos, quien decidió no ir a Madrid, a la Reunión Interparlamentaria México-España, para estar presente en la marcha del próximo domingo que encabezará el presidente López Obrador, ya que, comentaría luego, prioridades son prioridades .