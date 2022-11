De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de noviembre de 2022, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en Manzanillo, Colima, que quienes asistan a la marcha de este domingo en la Ciudad de México lo harán para defender sus derechos y la Cuarta Transformación y no para manifestarse en favor de la reforma electoral.

En la mañanera de ayer, que se realizó en ese puerto del Pacífico, el jefe del Ejecutivo se refirió una vez más a la movilización, la cual –estimó– podría ser la última en la que participe como un actor político, ya que ha asegurado que al concluir su sexenio se retirará de la vida pública.

“Vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de todas las clases sociales, están invitados y va a ser marcha, desfile…”, señaló.

López Obrador respondió en forma irónica a una pregunta: Va a haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va ...para luego rematar: ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender a la Cuarta Transformación, va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos .

Aseguró que será una celebración por el cuarto aniversario del inicio de la transformación, con el arranque de su gobierno, la cual incluirá un informe de resultados de cuatro años de la administración.

Puede ser la última (marcha que encabece), aunque no puedo decir así, de manera categórica, que es la última, porque no sabemos qué nos depare el destino. Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios, el conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo.