a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo ruido mediático ayer al anunciar que se casará con su actual pareja, el físico Jesús María Tarriba. No se obsequió la posibilidad de pedir respeto a su vida privada, pues el aviso lo hizo en una entrevista radiofónica, con amplitud de detalles.

De por sí, es sabido que incluso en términos judiciales los personajes con exposición pública tienen por tal circunstancia un rango menor de privacidad, así que en la especie resulta que la principal precandidata presidencial morenista abrió las puertas de un asunto personal y lo instaló bajo el escrutinio y el debate públicos.

Cierto es que no hay comparación posible con casos de extrema utilización de lo privado como gancho para conseguir promoción electoral, en virtuales términos mercantiles, como sucedió con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, con la vista puesta en Los Pinos.

Pero sí ha generado bulla la forma en que el anuncio fue presentado, pues Sheinbaum escogió un programa radicalmente distinto a los postulados de la izquierda y cotidianamente confrontacional de la llamada Cuarta Transformación.

Martha Debayle, la conductora escogida como confidente y vehículo difusor, nicaragüense de origen y señalada en medios como parte de la familia Somoza Debayle, dijo en 2016, al explicar el posicionamiento mercadológico de una línea de productos con su nombre: yo no hago radio para gente jodida. Martha Debayle Home no es para gente jodida. Las revistas que hacemos no son para gente jodida y los sitios de Internet que hacemos tampoco son para gente jodida .