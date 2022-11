Juan Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 24 de noviembre de 2022, p. 34

Pachuca, Hgo., Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), informó que se detuvo a cuatro presidentes municipales relacionados con la llamada estafa siniestra, esquema mediante el cual los implicados habrían utilizado empresas fantasma o fachada para defraudar recursos extraordinarios que gestionaron supuestamente para hacer obras pública o pagar implementos médicos a fin de enfrentar la pandemia de coronavirus. Asimismo, indicó que se emitieron órdenes de aprehensión contra otros nueve alcaldes.

En conferencia de prensa, aclaró que no podía dar a conocer los nombres de los arrestados ni los de aquellos contra quienes se giraron órdenes de detención, para no violar el debido proceso. Refirió que se aprehendió a Luis Enrique C. G., cuyas iniciales coinciden con quien encabeza el ayuntamiento de Nopala; a Fidel A. S., que sería el alcalde de Epazoyucan; Elías S. S., de Yahualica, y Felipe J. R., de Huautla.

A estos cuatro se les imputa peculado agravado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública por un total de 172 millones 978 mil 65 pesos desviados a través de empresas fachada, una de ellas con sede en Oaxaca. Son funcionarios; por eso el peculado es agravado .

Relató que esos presidentes municipales solicitaron durante la administración estatal 2016-2022, que encabezó el priísta Omar Fayad Meneses, recursos extraordinarios a la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, que realizó transferencias bancarias a cuentas de las respectivas alcaldías.

De ser vinculados a proceso penal y hallados culpables, cada uno de los cuatro ediles sería condenado a 14 años de cárcel por peculado agravado y a ocho por uso criminal de atribuciones.