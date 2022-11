El martes los diputados, asustados, se apresuraron para hacer el madruguete más ridículo en la historia de Jalisco, al aprobar el presupuesto más bajo de la historia para la UdeG , reprochó ayer el rector Ricardo Villanueva.

En tanto, los universitarios acusaron que hubo un boicoteo de las autoridades estatales para impedir la presencia de más personas en la protesta; indicaron que se pidió a transportistas foráneos evitar viajes para traer a Guadalajara más participantes.

Los inconformes aseguraron que las rutas normales del transporte público en la ciudad disminuyeron su frecuencia y las tres líneas del tren ligero presentaron fallas poco tiempo antes de la caminata.

El mandatario estatal emecista, declarado ayer por los estudiantes persona no grata en las instalaciones de la UdeG, manifestó que no quería usar palabras fuertes porque anda en plan tranquilo ; no obstante, afirmó que al ex rector Raúl Padilla, quien encabeza el grupo político que controla la universidad desde 1989, se le acabó el veinte y no seguirá mangoneando este estado .

Alfaro y Padilla fueron socios políticos en las campañas de 2018, tanto para apoyar la candidatura del primero a la gubernatura, como al panista Ricardo Anaya en la elección por la Presidencia de la República, pero el año pasado comenzó un distanciamiento entre ambos, a partir que Alfaro decidió retirar 140 millones de pesos etiquetados para el Museo de Ciencias de la UdeG.