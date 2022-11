Ap

Al Rayán. Canadá puede competir con los mejores del mundo, fue el mensaje que dio el equipo del país norteamericano que no participa en un Mundial desde México 1986. Pero no fue una declaración peregrina, sino un acontecimiento en la cancha del equipo mejor clasificado de la Concacaf para Qatar 2022. Con un excelente despliegue perdió apenas por 0-1 ante Bélgica.

El equipo europeo padeció a los canadienses. Kevin de Bruyne alzó las manos hastiado tras otro mal pase. Eden Hazard perdía balones con facilidad pasmosa. El técnico le llamaba la atención a Michy Batshuayi por un saque lateral a nadie. A pesar de todo, Bélgica cantó victoria en su debut en la Copa Mundial, pero dejó mucho que desear.

Thibaut Courtois tapó un penal en los primeros compases y Batshuayi marcó el gol que bastó para que derrotaran al país de la hoja de maple, estropeando el retorno del seleccionado norteamericano al Mundial tras una ausencia de 36 años.

Aparte del resultado en el estadio Ahmad Bin Ali, Bélgica tuvo poco para celebrar. De Bruyne se mofó de haber sido galardonado como el mejor del partido.

No creo que haber jugado bien , dijo con mirada taciturna al enterarse que había ganado el premio. No entiendo por qué me dan el trofeo, quizás sea por mi nombre .

Los canadienses siguen a la espera de cosechar un punto e incluso anotar un gol en cuatro partidos en las Copas. Perdieron sus tres compromisos durante su participación en México 1986.

Pero se apoderaron de la iniciativa y tuvieron angustiada a Bélgica, semifinalista del Mundial de Rusia 2018. Alphonso Davies –el referente de Canadá– desperdició la mejor oportunidad de la noche cuando su penal fue tapado por Courtois.