Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 24 de noviembre de 2022, p. 9

Con el propósito de que el sector cultural sea más accesible en México para la población con discapacidad, se editó Caja de herramientas para el desarrollo de un plan de inclusión, que se presentará este viernes en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El libro, que se podrá consultar en línea de manera gratuita, es resultado de un taller que realizó la compañía de teatro escocesa Birds of Paradise, en el contexto del programa Disability Arts Showcase Network for the Americas del British Council.

En entrevista con La Jornada, Lorena Martínez Mier, gerente de proyectos de Artes del British Council México, explicó que fue elaborado por agentes culturales con discapacidad e instituciones culturales y educativas.

Fueron cinco meses de entender dónde estamos y qué se necesita para que las personas con discapacidad no encuentren barreras y puedan tener una plena participación en el sector de la cultura como creadores, trabajadores y también como público.

La publicación es una guía metodológica y práctica para desarrollar un plan de inclusión. Martínez consideró que el sector arte y discapacidad en el país es fuerte y está creciendo cada día. Existen compañías consolidadas de 15 o 30 años, pero también hay muchos creadores nuevos o emergentes .