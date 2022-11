La oposición de izquierda ha logrado, históricamente, igual o más avances que el partido en el poder; entre ellos el garantizar derechos como el de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, o el de personas del mismo sexo a formar una familia. En su papel de contrapeso político alertó sobre leyes que el prianato mayoritario aprobó, como la reforma enérgica de Peña Nieto o el endeudamiento que nuestros nietos seguirán pagando con el Fobaproa. Aquel papel de oposición seria llevó a que en 2018 la izquierda ganara las elecciones y que en posteriores comicios la actual oposición continúe perdiendo gubernaturas y curules.

Tan necesaria como un buen gobierno es, para la vida democrática, una buena oposición. Su papel resulta fundamental en el ejercicio de ser contrapeso serio que abone al desarrollo y presente alternativas mientras, al inspeccionar el desempeño del gobierno, fomente el diálogo; nada más democrático que ello. Una buena oposición asume la derrota en los comicios anteriores y reconoce que su vocación de gobernar fue truncada por voluntad popular en respuesta a diversos factores, entre ellos la carencia o inviabilidad de los proyectos que presentaron. Su responsabilidad a partir de entonces es construir un proyecto con sentido social.

Igual de dañina y peligrosa que un mal gobierno es una mala oposición que en lugar de abonar utiliza repudios para intentar que el gobierno fracase con un fallo que impactaría en el bienestar de toda la población. Por ello la buena oposición no entorpece ni torpedea acciones o programas de gobierno con la única intención de sabotear a su rival político o beneficiar intereses ajenos a los soberanos; al contrario, propone alternativas que construyen, critica cuando es edificante y no difama; hace política y no politiquería; presenta proyectos pero no demagogia.