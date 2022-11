Hay que recordar que Wikileaks, asociada a cuatro medios en el mundo, entre ellos Contralínea, de México, desnudó ante la opinión pública dos organizaciones de ultraderecha con asiento originario en el Yunque de México y España y con ramificaciones en 50 países, se trata de Hazte Oír y Citizen Go, organizaciones civiles imbricadas al partido Vox. Los 17 mil archivos compuestos por correos electrónicos, cartas y testimonios de las organizaciones ultraderechistas revelaron a los principales donantes, agendas y sus estrategias de penetración en las sociedades y los gobiernos de 50 naciones. México aparece no sólo como el país de origen, a través del Yunque, sino como uno de los principales centros de operaciones, formación de cuadros y de captación de recursos vía importantes empresarios. Ahí se exponen secretos de la organización y develan deplorables complots políticos-religiosos. El Yunque/Vox está instalado en sectores del PAN y otros partidos, en la jerarquía eclesiástica, pero sobre todo en asociaciones civiles como Yo Influyo, la Red Familia, así como en medios y líderes de opinión.

En el mundo y en México no hay una derecha, sino varias derechas. En América Latina existen diversas vertientes ultraconservadoras que han despuntado. Entre otras, podríamos identificar la primera que es la histórica, la derecha católica que tiene diversos linajes. La segunda es una derecha hipercapitalista de corte secular abanderada por empresarios. Y la tercera, es una nueva ultraderecha pentecostal, cargada de fundamentalismos.

Algunos personajes destacados como el ex presidente polaco Lech Walesa; Eduardo Bolsonaro, hijo del aún presidente brasileño, Jair Messias Bolsonaro; vía teleconferencia, Donald Trump y su estratega estrella Steve Bannon; Santiago Abascal dirigente del partido español neocolonialista Vox; Zury Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, presidente evangélico de Guatemala mediante golpe militar; Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto del dictador de República Dominicana Rafael Léonidas Trujillo; Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México; el senador republicano Ted Cruz y Javier Milei, líder de La Libertad Avanza en Argentina. La tónica fue repetitiva: la libertad religiosa, el anticomunismo y antisocialismo, los populismos. Los sistemas electorales torcidos; los posicionamientos contra la ideología de género, el feminismo, la comunidad LGBT y los medios de comunicación globales.

Me llamó la atención el discurso Eduardo Verástegui sobre la necesidad de constituir en el país una derecha real y no la derechita cobarde o timorata que ha resultado ser el PAN. Los partidos de la derecha han cobrado fuerza electoral en países como Italia, Francia, Brasil y desde luego España. Verástegui provoca al PAN. ¿Le conviene al partido salir del clóset ideológico en ha estado metido en los últimos 50 años? Ante el desgaste de los Serrano Limón, Ardavín, Arzac y hermanos Aranda. Eduardo Verástegui emerge no sólo como un colaborador latino de Trump, sino como un delfín político de la ultraderecha internacional. ¿Encabezará la construcción de un partido político en México?

En la ultraderecha en México predomina el conservadurismo católico. Busca instaurar un orden social cristiano. Es heredera de lo que el sociólogo francés Emile Poulat denominó el catolicismo social intransigente, cuyas raíces se remontan al rechazo de los valores y sistemas sociales construidos por la modernidad que se sustentan en la racionalidad y en la noción de progreso e individuo. Esta ultraderecha católica es depositaria del radical pensamiento cristero, rabiosamente anticomunista, antiliberal, antimasónico y antijudío. Ahora su bandera también es la ideología de género. Pablo Casanova, en su clásico libro La democracia en México alertaba con preocupación sobre la reactivación de estos grupos en 1961, que además de exaltar campañas anticomunistas, cristianismo sí, comunismo no , manifestaban preocupación por la profanación de las costumbres que atentan contra la estabilidad de la familia tradicional. Esta estrategia de miedo en Brasil tuvo una particular eficacia en las últimas elecciones. La operación, se le denominó el pánico moral . Esa misma matriz intransigente ha llevado a la violencia a grupos de la ultraderecha católica que fue ingeniosamente caricaturizada por el periodista Manuel Buendía, a la que llamó la Santa Mafia .