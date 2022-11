Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de noviembre de 2022, p. 17

La Secretaría de la Función Pública (SFP) remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) un expediente por faltas administrativas graves de un ex servidor público del entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y de un proveedor, a quienes se impuso inhabilitación por 10 años y un año, respectivamente, y una sanción económica de 13 millones 917 mil 552 pesos a cada uno, por irregularidades en contrataciones.