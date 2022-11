De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de noviembre de 2022, p. 17

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que someta a consideración de su junta directiva un proyecto de modificación al Reglamento de Servicios Médicos, con el fin de que los padres que tengan hijos enfermos también puedan recibir permiso para cuidarlos. Lo anterior, debido a que dos derechohabientes denunciaron que se les negó este tipo de permisos bajo el argumento de que sólo se otorga a mujeres. En la Recomendación 201/2022 dirigida al director general del Issste, Pedro Zenteno Santaella, puntualizó que de no ser posible jurídica y materialmente realizar la modificación al citado reglamento, la junta directiva deberá proponer al Ejecutivo federal los proyectos de reformas a la ley del instituto.

La CNDH señaló que no garantizar el otorgamiento de cuidados paternos constituye violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la igualdad y no discriminación, y a la no observancia de los principios de interés conforme y del interés superior de la niñez.