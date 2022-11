Además de la complejidad administrativa y el tamaño de la capital del país, Robledo comentó que para la transferencia de los servicios se ha dado prioridad a las entidades donde las personas carecen de alternativas en servicios médicos públicos o privados. Hay lugares donde si no está IMSS Bienestar, no hay nada, sostuvo.

Respecto al proyecto de ley, señaló que ha ofrecido a los legisladores la posibilidad de comentar y acompañar el proceso en el Congreso de la Unión. No obstante, reconoció que todo depende de los tiempos legislativos.

Explicó que en el ordenamiento no se prevé establecer la obligación de firmar los acuerdos de coordinación para las entidades que hasta ahora no lo han hecho, sino de que exista claridad sobre la condición en que quedarían al no sumarse a IMSS Bienestar.

También dijo que este jueves se llevará a cabo una reunión con los secretarios de salud de los estados para presentarles el programa estratégico y el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (Mas-Bienestar). El encuentro tendrá lugar en Acapulco, Guerrero, donde se encuentra la sede de la Secretaría de Salud.