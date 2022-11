Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de noviembre de 2022, p. 16

En el país la movilidad social ascendente prácticamente no existe; sólo cuatro de cada 100 personas logran entrar en el grupo de mayores ingresos, y tres de cada cuatro mexicanos que nacen en la pobreza se quedarán en esa condición durante toda su vida.

En la investigación Desigualdades. Por qué nos beneficia un país más igualitario, de Raymundo Campos, profesor del Colegio de México e investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), se exponen las disparidades existentes de acuerdo con el sitio donde se nace y hasta la incidencia que tiene el color de la piel en las posibilidades económicas.

El desarrollo incluyente es un asunto de seguridad nacional. La integridad del país depende de que el crecimiento económico llegue a todos los rincones y regiones de México , plantea Campos, y advierte que la injusticia económica puede combatirse, por ejemplo, con la existencia de un Estado más grande y más fuerte, cuya sociedad orbite alrededor de principios como empatía, solidaridad, justicia y cooperación .

En la obra, publicada por el CEEY, el académico proporciona evidencia sobre las diferentes desi­gualdades que afectan a México y reflexiona sobre su alcance, profundidad y consecuencias.