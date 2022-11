Cuando me empiezo a involucrar en el tema, veo que realmente no hay nada de avances en programas de seguridad en la UNAM, y los que había eran bastante deficientes. Cada dependencia toma sus propias decisiones, no hay uniformidad, protocolos ni coordinación , afirmó el autor del libro Inseguridad y política criminal en la Ciudad de México.

De acuerdo con el también académico, capacitador y asesor de empresas particulares, Romero le llamó por teléfono y me dijo muy molesta que no estuviera viendo las cosas malas de la UNAM y, sobre todo, que las mantuviera en secreto. Yo le dije que me habían contratado para ver lo malo, no para estar de adorno .

Aunque Cuéllar continuó haciendo su propuesta de seguridad, unos días después fue contactado por la misma funcionaria para notificarle que por cuestiones presupuestales ya no debía continuar, pero obviamente es resultado de la molestia por los señalamientos de las ineficiencias .

Pese a ello, el especialista solicitó una reunión con Aguilar, que nunca se concretó, y el 28 de marzo le envió al rector Enrique Graue un correo –cuya copia tiene este diario– con los avances de su trabajo y la advertencia de que no lo pudo culminar, pero ese mensaje tampoco fue respondido, lamentó.

Cuéllar señaló que un botón de muestra de la falta de protocolos de seguridad en la UNAM es el hecho de que se limpiara el baño donde una alumna del CCH Sur denunció haber sido víctima de una agresión sexual en octubre pasado, pues quiere decir que ni siquiera aplicaron los criterios básicos de resguardar el lugar de los hechos .