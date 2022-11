Esto no debió haber sido gratis , comentó Sansores, quien expresó la necesidad de tener órganos electorales honestos que no tengan acuerdos bajo el agua con los partidos.

Expuso que en el caso del senador zacatecano, se trata de la crónica de una traición anunciada , pues sus movimientos “todos los sabían, pero nadie lo hablaba; con dinero de la izquierda apoyaba a la derecha. Aliado con Alito pactaba con las autoridades electorales y del Poder Judicial para obtener beneficios personales, además de que metió dinero para ganar las elecciones en la Ciudad de México con partidos opositores a Morena”.

Reveló que gente de Monreal intentó venderle favores, primero para que obtuviera la candidatura y después para recibir su constancia de mayoría en la elección para la gubernatura de Campeche, a pesar de que ya estaban a punto de entregársela de manera legal. Él no daba la cara, pero me pedían de 10 a 40 millones de pesos para que pudiera recibir mi constancia, cuando ya todos sabían que me la iban a entregar , denunció.