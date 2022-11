Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de noviembre de 2022, p. 6

Senadores de Morena confrontaron las afirmaciones de su coordinador, Ricardo Monreal, de que la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es necesaria y que no pasa nada si no se aprueba la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.

Monreal sostuvo incluso que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido un desempeño aceptable , juicios que fueron rechazados por Citlalli Hernández, quien expresó que se trata de posturas personales , que no comparte ni como legisladora ni como secretaria general de Morena.

Es plausible que el Presidente de la República encabece una marcha rumbo a su cuarto Informe de gobierno y me parece también que la reforma político-electoral no es un capricho , resaltó, pero consideró que la bancada de Morena no está dividida.

Por su parte, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, comentó que, sin confrontarse con Monreal, él acudirá a la marcha del próximo domingo 27. Agregó que el domingo pasado, durante el festejo por el aniversario de la Revolución Mexicana, conversó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre la importancia de la reforma electoral, que busca que el costo de la democracia sea menor.