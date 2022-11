Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de noviembre de 2022, p. 6

La marcha que este domingo encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México estará abierta a todos los mexicanos, a excepción de los provocadores y violentos , expuso ayer el mandatario.

En su conferencia matutina, López Obrador expresó que no quiere que haya unidad a toda costa y que no busca tener relación con corruptos ni abrazar a quienes han dañado al país.

La verdad, yo tengo que atender a todos y respetar a todos, pero yo no quiero tener relaciones con corruptos. No quiero, o sea, que en aras de la unidad, me esté yo abrazando con corruptos que le han hecho tanto daño al país , manifestó.

No, esa unidad a toda costa no la quiero. Quiero la unidad del pueblo y que todos actuemos a partir de lo que es justo y de lo que nos conviene a los mexicanos , manifestó el Presidente.

De la UNAM no habla

Insistió en que la movilización que partirá a las nueve de la mañana del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde rendirá un informe anual de labores, no tiene relación con la reforma electoral y que su propósito es festejar los logros de su gobierno.

López Obrador abordó el tema tras rechazar preguntas de reporteros sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Afirmó que respeta la autonomía de la casa de estudios, pero prefirió no opinar para evitar que se tergiversaran sus palabras, según afirmó.

“Si por la reforma electoral nos acusan de querer destruir al INE (Instituto Nacional Electoral), si me meto a dar mi opinión sobre la UNAM, pues algunos –no todos desde luego, porque hay muchos universitarios conscientes, pero hay muchos también conservadores furibundos– a lo mejor me acusarían que ya quiero destruir las universidades públicas o desconocer la autonomía universitaria. Entonces, no, no”, expuso el mandatario.