n la guerra mediática contra los gobiernos progresistas de América Latina no falta quien perversamente se dedique a amarrar navajas. Tal es el reciente caso del diario argentino La Nación que circuló la versión de que “molesto con López Obrador, Alberto Fernández cancela su viaje a México… la votación para remplazar a Mauricio Claver-Carone (en el BID) es clave en el desencuentro con su par mexicano”. Listo: soltó el bulo y de inmediato el circuito se echó a andar, incluidos algunos diarios mexicanos de la misma calaña.

La nota publicada por el citado diario señala que el cambio de agenda del presidente Fernández, recomendada por los responsables de su salud (sufrió de gastritis erosiva), incluirá la suspensión de su inminente viaje a México, previsto en principio para este jueves . Pero, agrega, “más allá de las razones médicas, y según pudo saber La Nación, Fernández congeló el viaje, molesto con su par mexicano (…) por la estrategia de México en la disputa por la presidencia del BID”.

Lo anterior, con todo y que, según el propio rotativo, desde las oficinas de la portavoz Gabriela Cerruti (secretaria de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación Argentina), se aclaró que si bien Alberto Fernández retomará sus tareas , a México no creemos que vaya por un tema médico . Pero aderezó el texto con lo siguiente: este comentario se dio como un intento por relativizar roces de Fernández con López Obrador (algo no dicho por la funcionaria).

La Nación (en 1976 apoyó el golpe de Estado, a la dictadura y el terrorismo de Estado) forma parte del oscuro, sucio y agresivo circuito político-mediático-judicial de la derecha en aquel país sudamericano (enfermizo engranaje opositor al gobierno de Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner), un corporativo al que parece gustarle la difusión de fake news para golpear al gobierno constitucional y en el que insistentemente se menciona al ex presidente Mauricio Macri entre los principales inversionistas. Una joya, pues.