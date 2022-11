L

a intensa actividad política que se desarrolla con motivo de la elección presidencial de 2024 no está contaminando a la economía. Siguen llegando capitales en volúmenes que marcan récords históricos. De enero a septiembre del año en curso entraron 32 mil 174 millones de dólares de inversión extranjera directa, la que crea empleos, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía. No asusta a los inversionistas el coro de voces que se lamentan de que las cosas están mal. En realidad, representan una minoría e incluso sirven como testimonio del clima de libertades que existe en el país. La cifra mencionada significa un aumento de 29.5 por ciento interanual, comparando cifras preliminares. También es la más alta desde 1999 para un periodo similar.La IED provino de 3 mil 30 sociedades con participación de capital extranjero, 4 mil 404 contratos de fideicomiso y 21 personas morales extranjeras; 45.2% fueron nuevas inversiones y el resto reinversión de ganancias. ¿Y el griterío que en su momento se instrumentó por la desaparición de ProMéxico? Fue la entidad que tuvo a su cargo promover inversiones. Vaticinaron que al cerrar sus puertas se desplomaría el flujo de capitales. La realidad está demostrando lo contrario. No servía de mucho. Igual se dirá posiblemente de la actual versión del INE.

Volada

Causa sorpresa que el Banco Interamericano de Desarrollo, sin tener un documento oficial que lo sustente, publique un supuesto préstamo a México del que no tiene documentación alguna, precisa la Secretaría de Hacienda. Se refiere a la nota que algunos medios tomaron del sitio de Internet del BID, según la cual el gobierno federal le está requiriendo recursos para financiar programas sociales, lo que es erróneo, agrega. La actual administración ha financiado los programas sociales utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante la presente administración, precisa Hacienda. Buena nota para la Vilchis.

En los meses que el mundo estuvo cerrado por la pandemia, millones de personas trabajaron en sus hogares, se hizo popular la expresión home office; en esos terribles días, algunas empresas florecieron porque facilitaron un medio de comunicación a la gente. Una de ellas es Zoom. El valor de sus acciones creció como la espuma. Lo último es que se han desplomado cerca de 90 por ciento desde el pico que tocaron durante la pandemia, en octubre de 2020.