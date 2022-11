Alberto Fernández es mi amigo, somos compañeros. Y estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico. Y sí, estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo; sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento o diferencia, él es buena persona. Nada más que a nosotros ya nos parece inaceptable que se continúe con la misma política de predominio de los intereses del gobierno de Estados Unidos en América, o sea, ya sale un candidato bendecido por Washington y ese gana , mencionó en referencia a la elección del brasileño Ilan Goldfajn como nuevo jefe del BID.

López Obrador aclaró que no hay diferendo con Fernández, pese a que Argentina no apoyó a la propuesta mexicana en el BID. No, es que nosotros tenemos nuestro candidato y ellos tenían el suyo, y el planteamiento es: no puede ser que el candidato propuesto por el gobierno de Brasil y apoyado por Washington sea el que impongan; pero después ellos llegaron a un arreglo con el aspirante que propuso el gobierno de Brasil y apoyó Washington. Y como Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros, pues si les va a ayudar eso, adelante, y ojalá que les cumplan .

Sobre la cumbre de la Alianza, que fue pospuesta luego de que el presidente de Perú, Pedro Castillo, no obtuvo del Congreso de su país la autorización de viajar a México, López Obrador refirió que aún no está definido cuándo se repondrá el encuentro, pero que se está analizando realizarlo a principios de diciembre en territorio peruano.