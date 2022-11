El trabajo del caricaturista, abundó, “tiene que buscar que haya menos injusticias y el bienestar social de todos. Un cartón político tiene que saber amalgamar humor, análisis y crítica. Hoy hay muchos casos que más bien parecen un insulto o un desahogo personal. Parece que se puso de moda atacar al poder presidencial todos los días, y como no hay censura oficial –como sí la había antes– se dan vuelo. Saben que no van a perder la chamba por atacar al Presidente, pero para mí, como lector, siento que a veces no hay ingenio.

Para Helio Flores, “si bien es muy común la frase de que el caricaturista debe criticar al poder, eso no es así de simple. Ahora algunos caricaturistas quieren centrar todo en el Presidente, y son los mismos que antes no lo hacían y ni siquiera lo pensaban.

▲ Helioflores. Nuestra democracia es un libro auspiciado por Alias Editorial, en colaboración con el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Museo del Estanquillo, el cual estará disponible en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como en todos los puntos de venta del sello Sexto Piso. Foto Cortesía de Alias

Respecto de la censura, “la forma más fácil de evitarla es hacer lo que el director quiere y así ya no sufrir la censura. Eso es fue lo más fácil y más común cuando yo empecé como caricaturista hace 60 años, en un periódico que ya no existe (Novedades) hacía mis cartones criticando al Presidente y nunca salían, pero encontré que si hacía cartones con temas internacionales, sí me publicaban. Podía criticar a los gorilas de otros países, pero al de México no. Entonces hacía mis críticas de manera disfrazada, esa fue la manera que encontré para evitar la censura”.

En la actualidad, continuó, hay un cambio en el país o, por lo menos, hay la intención de hacerlo. Creo que sí se puede hacer, pero va a ser muy difícil, va a tomar tiempo, porque los políticos actuales traen el gen, el estilo de antes, el amiguismo, los cuates, formar grupitos, eso se ve en políticos que uno piensa son diferentes, pero que están acostumbrados a lo mismo, y no se diga de esos políticos que ya no les importa y son muy descarados en su actuar .

Se tiene que diferenciar entre lo que es y no es la libertad de expresión, por ejemplo, un famoso periodista que tenía una revista y que cobraba millones por publicar lo que el gobierno quería, ahora de repente ya no se los dan, y dice que están afectando su libertad de expresión. Eso da risa, porque más que libertad de expresión, era su negocio. Y luego salieron unos 600 intelectuales apoyándolo .

Publicado por Alias Editorial, Helio Flores. Nuestra democracia es el título de su más reciente libro, en el que se reúnen 246 obras realizadas entre 1968 y 2022, con prólogo del periodista de La Jornada Pedro Miguel y que también incluye una entrevista realizada por Gerardo Lammers.

De acuerdo con los editores, por medio de las caricaturas de Helio Flores es posible hacer un recorrido crítico, lúcido e irónico por la historia de la política nacional y mundial durante más de cinco décadas .