os agricultores de Iowa, en el cinturón maicero de Estados Unidos, están muy preocupados por lo que ellos llaman la prohibición de México al maíz transgénico. De ahí que dos senadores de ese estado, miembros del Comité de Agricultura, pidieron a la representante de comercio de Estados Unidos que solicite formalmente consultas de solución de controversias bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (bit.ly/3VupBS3).

La prohibición que temen se origina en acciones del gobierno del presidente López Obrador: el decreto del 31 de diciembre de 2020, que se propone la eliminación gradual del herbicida glifosato, pero en su artículo sexto establece que las autoridades de bioseguridad revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación , hasta sustituirlo totalmente a más tardar el 31 de enero de 2024. Esta orden, sin embargo, está sujeta a la suficiencia en el abasto de grano de maíz sin glifosato (bit.ly/3hVRzr9).

Hasta hoy en México está prohibida la siembra comercial de maíz transgénico. No obstante las importaciones de maíz, que en su mayoría provienen de Estados Unidos y en más de 90 por ciento son de maíz transgénico, han entrado al país sin obstáculos. Entre 2002 y 2018 México autorizó la importación –para la alimentación humana directa y el procesamiento de alimentos– de 72 eventos transgénicos de maíz tolerante a herbicidas, principalmente al glifosato. Sin embargo, durante este gobierno no se han autorizado permisos para la importación de nuevos eventos de maíz transgénico destinados a la alimentación humana o animal. Además, en octubre de 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios negó un permiso a Bayer para la futura importación de un evento de maíz genéticamente modificado resistente a glifosato.