Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 22 de noviembre de 2022, p. 13

Ante las complicaciones que enfrenta el mandatario de Perú, Pedro Castillo, que le impiden salir de su país porque el Congreso no le otorgó permiso, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que es muy probable que se cancele la cumbre de países que integran la Alianza del Pacífico, la cual se efectuaría en la Ciudad de México el próximo viernes.

Voy a hacer algunas consultas hoy , pues se analizará si cambia de sede a la nación andina.

Durante su conferencia matutina, sostuvo que la inasistencia de Castillo generaría complicaciones, ya que en la cumbre él debería entregarle la presidencia temporal de este organismo (en el que participan Chile, Colombia, Perú y México); entonces, si no viene, ¿a quien le entrego? Podríamos hacer una reunión en Perú, esa puede ser una opción, tengo que consultar. Lo que no me parece pertinente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe recibir la estafeta .

Aunque virtualmente dio por cancelada la cumbre, confirmó la visita de los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Honduras, Xiomara Castro, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Sin embargo, ya no vendrán a México el mandatario argentino Alberto Fernández ni el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aún no había confirmado su asistencia. Con excepción del costarricense, en esos casos la asistencia de ellos a la cumbre sería en carácter de invitados.