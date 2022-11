César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 22 de noviembre de 2022, p. 9

A cinco meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la iglesia de Cerocahui, en Urique, Chihuahua, así como de Pedro Palma, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús lamentó que el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en la sierra Tarahumara.