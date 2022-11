En entrevista, ofreció luchar por el cambio en el partido y aseguró que él y el grupo de siete legisladores, 16 alcaldes y 41 dirigentes de comités municipales que conformó el domingo ganará el año próximo la dirección nacional priísta, aunque al momento no me dejan entrar al Consejo Político porque opino de forma distinta .

Pachuca, Hgo., El ex gobernador Omar Fayad advirtió que Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, respectivamente, pretenden imponer a consejeros nacionales a modo para extender su periodo hasta 2024 e imponer a familiares en la dirigencia nacional. Sin embargo, aseguró que no se irá del Revolucionario Institucional.

Asimismo, exigió que los actuales mandos partidistas no salgan con la payasada de que no tuvieron tiempo para organizar el proceso y de que se quedan otro año más para regalar las candidaturas a sus incondicionales . Aclaró que no pretende “que Carolina y Alito abandonen en este momento la dirigencia; que terminen su periodo, pero que no permanezcan ni un día más”.

El ex mandatario aseguró que quienes hoy dirigen al PRI desean permanecer hasta 2024 y designar al frente del instituto político “al esposo de Carolina Viggiano, Rubén Moreira, o alguien afín a Alito, porque así lo hicieron en las candidaturas”.