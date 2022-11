Son iguales a los adversarios nuestros, a los otros, nada más que son más auténticos. Estos lo dicen, los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen . Agregó que esas ideas conservadoras no tienen ninguna posibilidad de internalizarse en el pensamiento, en la imagen, en la colectividad del país .

Una reportera le mencionó que en esos grupos conservadores participan el ex asesor de Trump, Steve Bannon, y el actor Eduardo Verástegui, pero el Presidente señaló que apenas hace como un mes que sabe de éste. Precisó que a varios de los personajes que participaron en ese foro ni los conoce.

El mandatario consideró positiva la reactivación de la cuenta de Twitter del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. Indicó que, aunque haya diferencias políticas, es importante que se privilegie la libertad de expresión.

Ante la realización la semana pasada en la Ciudad de México de la Conferencia de Acción Política Conservadora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el país no avanzan esas actitudes retrógradas y no hay que preocuparse de eso: Cada vez que se quieran expresar, que lo hagan .

El mexicano es un pueblo muy inteligente, no hay que preocuparse de nada de eso, nada. Y cada vez que quieran expresarse, que lo hagan, y no pasa nada , comentó.

López Obrador recordó que el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, hizo una encuesta para preguntar a la gente si estaba de acuerdo en que se reactivara la cuenta que le habían cancelado a Trump.

Subrayó que él mismo votó a favor, por lo que consideró que le debo una explicación al pueblo de México .

Twitter y Facebook cancelaron las cuentas de Trump después de las elecciones en Estados Unidos. En su momento yo estuve en contra de eso , añadió.