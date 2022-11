Angélica Enciso y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 22 de noviembre de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó ayer que la marcha del próximo domingo no es por la reforma electoral, sino para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. Agregó: No sé de dónde sacan que habrá acarreados, si tenemos 70 por ciento de aprobación , y estimó que cuenta con el apoyo de alrededor de 50 millones de ciudadanos.

Durante su conferencia, sostuvo que no habrá reforma constitucional en materia electoral, pero habrá una legal, ya que será muy difícil que el Congreso apruebe la primera, aunque hasta las piedras cambian de modo de parecer .

Indicó que lo que importa es reducir el gasto en el Instituto Nacional Electoral (INE), porque los salarios de 400 mil pesos de los consejeros son ofensivos. También destacó la necesidad de eliminar la compra del voto, lo cual puede ocurrir con cambios en leyes secundarias, sin la reforma a la Constitución.

Aun sin modificaciones, el Presidente subrayó que es necesario respetar la ley y, por tanto, el mecanismo actual para la elección de consejeros del INE.

Sobre el apoyo al INE que manifestó el vocero del Departamento de Estados de Estados Unidos, Vedant Patel, López Obrador dijo que nunca falta en el gobierno de ese país alguien que quiera declarar; es parte de su tradición, yo diría de sus malas costumbres, el injerencismo, pero tampoco pasa nada .

Cuestionó que quienes defienden al INE “por qué no dijeron ‘Pemex no se toca’, ‘la educación pública no se toca’, ‘las prestaciones y el salario de los trabajadores no se tocan’”.

Ya no domina la oligarquía

Apuntó que en el borrador de su discurso del domingo, con el que terminará la marcha, no habla de la reforma electoral, sino que digo que ya no domina la oligarquía, hay democracia, el gobierno no participa en fraudes electorales . Lo esencial es cuánto tendremos de presupuesto, 8 billones, cuánto ha crecido, a cuántos mexicanos les llega ese presupuesto, a cuántas familias .