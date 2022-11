▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que el empresario Germán Larrea decidió demandar al gobierno federal, porque éste canceló el contrato que le fue asignado para construir un tramo del Tren Maya. Lo que no dijo es que se le quitó la obra por incumplimiento del corporativo privado, en tiempo y forma, de la obra que se menciona, por lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tomó esa decisión con base en el propio contrato. Foto Cuartoscuro

n la historia de nunca acabar, y como no tiene llenadera, el tóxico barón Germán Larrea decidió demandar al gobierno federal, porque éste canceló el contrato que le fue asignado para construir un tramo del Tren Maya (alrededor de 60 kilómetros de Tulum a Playa del Carmen). ¿Por qué?: incumplimiento del corporativo privado, en tiempo y forma, de la obra que se menciona, por lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tomó esa decisión con base en el propio contrato.

Ante tal acción, Grupo México se retorció, no obstante que el presidente López Obrador detalló que “le mandé a decir a Germán Larrea que se buscara una negociación, que los ingenieros militares nos elaboraran un dictamen y que si aceptaba ese dictamen para definir cuánto se tenía que pagar, y me mandó a decir que aceptaba. Pero ¡oh, sorpresa!, hoy (ayer) aparece en el Reforma que nos va a demandar y que ya es un asunto millonario”. Pero no debe ser sorpresivo, porque es una actitud nada fuera del comportamiento tradicional del barón: caprichoso, mentiroso y chantajista.

El corporativo del barón obtuvo el contrato en alianza con la trasnacional española Acciona Infraestructuras y ante su incumplimiento el gobierno federal decidió cancelarlo y asignar la obra a otras tres empresas privadas. Esa fue la razón , detalló el mandatario, pero como Larrea cree que es intocable y que puede hacer lo que le venga en gana también contravino el compromiso con López Obrador.

En un rapidísimo recuento de lo que el tóxico barón obtuvo en el régimen neoliberal, más allá de las centenas de concesiones mineras que le fueron otorgadas, hay que mencionar los subsidios cambiarios que recibió su corporativo (el padre aún vivía: Jorge Larrea Ortega, mejor conocido por los mineros como El Azote) vía Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca, cuyo director fue Ernesto Zedillo, con Miguel de la Madrid); los suculentos beneficios del Fobaproa como accionista de Banamex, y a la hora de vender éste a Citigroup tampoco pagó un centavo de impuestos; adjudicación de la parte más rentable y con el tendido más largo de Ferrocarriles Nacionales de México; infinidad de contratos de obra pública, mediante su empresa México Compañía Constructora; concesiones carreteras (Grupo México Autopistas).