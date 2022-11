Stella Calloni

Martes 22 de noviembre de 2022, p. 23

Buenos Aires., Con una serie de actos en todo el país se rendirá homenaje a Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, mientras continúan llegando mensajes de gobiernos e instituciones de derechos humanos y en esta capital la despedida será este jueves, en una ronda de Madres, Abuelas, hijos de detenidos desaparecidos, familiares y en representación de diversos sectores políticos y movimientos sociales, como hacía todos los jueves la referente de la lucha contra la impunidad, por memoria, verdad y justicia.

Los restos de Bonafini serán cremados en un cementerio de la provincia de Buenos Aires y sus cenizas se sembrarán en la Plaza de Mayo, donde también están las de Azucena Villaflor, fundadora de las Madres, quien fue secuestrada junto con Esther Ballestrino de Careaga y María Bianco, dos monjas francesas y otras ocho personas en diciembre de 1977, después de ser señaladas por un beso del infiltrado teniente de marina, Alfredo Astiz, que operaba en el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), adonde las tres madres fueron llevadas, torturadas y arrojadas vivas al mar desde un avión de la marina.

Las Madres dieron a conocer ayer una carta enviada por el papa Francisco desde Roma, quien está rezando por el descanso eterno de De Bonafini, resaltando que en momentos donde imperaba el silencio, impulsó y mantuvo viva la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia , y sostuvo que quiere estar cerca de todas las personas que lloran su partida .

Añade que en esta, su última marcha , acompaña con la oración a De Bonafini pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado y a ustedes, las conforte y acompañe para seguir siendo las Madres de la Memoria .

El sumo pontífice, que sostuvo un encuentro memorable con De Bonafini y se comunicaba siempre con ella, destacó su valentía y su coraje , y se refirió a la búsqueda de la verdad que la llevó a impedir que el olvido se apoderase de las calles y de la historia, y que esa palabra fuera el antídoto contra las atrocidades que se padecieron .

Hebe supo transformar su vida, como ustedes, marcada por el dolor de sus hijos e hijas desparecidos, en una búsqueda incansable por la defensa de los derechos de los más marginados e invisibilizados , remarcó el Papa, recordando “la pasión que me transmitía por querer darle voz a quiénes no la tenían. Rezo por Ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. Que Jesús las bendiga y la Virgen Santa las cuide!