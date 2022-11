Otros ex servidores públicos, incluido Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Duarte Jáquez, decidieron acogerse al criterio de oportunidad.

El ex funcionario fue uno de los agentes del Ministerio Público de la FGE encargado de la integración de carpetas de la Operación Justicia para Chihuahua, conocida como Expedientes X, estrategia jurídica del ex fiscal estatal César Peniche Espejel y de Javier Corral para castigar actos de corrupción perpetrados en la administración de César Duarte.

Cinco detenidos durante la gestión de Javier Corral interpusieron denuncias ante la FGE por tortura: el ex auditor estatal Jesús Esparza, el ex alcalde de Chihuahua Javier Garfio, los ex directores de Administración Gerardo Villegas y de Adquisiciones Antonio Tarín, al igual que el ex secretario de Educación Marcelo González.

También denunció haber padecido torturas el ex líder de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alejandro Villarreal.

Este lunes, Corral Jurado calificó en redes sociales la detención del ex agente del Ministerio Público de burda maniobra para desacreditar y desarmar las investigaciones que lograron documentar la corrupción del ex gobernador (César Duarte) y allanarle el camino a la impunidad .

El ex gobernador panista acusó a su correligionaria y sucesora en el cargo, María Eugenia Campos Galván, de “venganza política, ya que fue cómplice y beneficiaria de la nómina secreta de César Duarte Jáquez

Desde que María Eugenia Campos llegó al gobierno, varios de los cómplices de Duarte han salido de prisión y otros testigos con identidad reservada que tienen calidad de imputados se han venido desdiciendo de los testimonios que brindaron ante diversos jueces y en distintos procesos; para justificar su retractación, ahora se dicen torturados , apuntó.

El acusado es el segundo funcionario del gobierno de Corral arrestado en menos de una semana, pues el jueves anterior se aprehendió a Paulina L. A., ex directora administrativa de la Coordinación de Comunicación Social, a quien se atribuyó desviar casi 10 millones de pesos.

Coacción a involucrados

El 11 de octubre de 2021, La Jornada dio a conocer que el gobierno de Corral Jurado convirtió lo que fue la casa de gobierno en un centro de operaciones policiacas y ministeriales, donde se integraban los Expedientes X en contra de sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos.

Asimismo, se documentó que funcionarios, empresarios y ciudadanos fueron obligados a convertirse en testigos colaboradores para que sus testimonios sirvieran como elementos para enjuiciar a aquellos que decidiera el gobierno de Corral.