En la programación destacan charlas, cine silente musicalizado, una selección de títulos de las pasadas cuatro ediciones, el ciclo dedicado al cineasta Cameron Crowe en el Centro Cultural Universitario de la UNAM y el estreno en México de The Sparks Brothers, de Edgar Wright, en la Cineteca Nacional.

Ortega detalló: “En la programación de Mérida habrá diversas charlas en torno a la música y su relación con cine, como la musicalización de obras silentes, una selección de títulos exhibidos en las pasadas cuatro ediciones y Moonage Daydream, documental de Brett Morgen sobre David Bowie”. Se incluye también Aquí no pasaba nada: La historia de Dangerous Rhythm, de Pilar Ortega, el 26 de noviembre.

También “se estrenará el documental The Sparks Brothers, de Edgar Wright, en el que se valora la trascendencia e influencia del dúo estadunidense Sparks a través de entrevistas con Giorgio Moroder, Beck e integrantes de Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols, Duran Duran, The Go-Go’s, Sonic Youth, Franz Ferdinand, Depeche Mode, Suede y New Order, entre otros”.

En el Faro Aragón, el 1º de diciembre, se programó el documental ¡Que vibra el rock! y el día 8 se proyectará el concierto Crónicas de la Nueva Tenochtitlan, grabado durante la pandemia; mientras el CCU albergará el Homenaje a Cameron Crowe, con Vida de solteros, y en la Cineteca Nacional se proyectará The Sparks Brothers, de Edgar Wright el jueves 8 a las 19 horas. Después, en el mismo recinto se podrá ver Los pilares o El Sol va girando, así como Los Tigres del Norte: Historias que contar, de Carlos Pérez Osorio, que cierra las actividades el 11 de diciembre.

El festival, retomó Ortega, está dedicado exclusivamente al cine cuyo tema principal es la música. A través de estrenos, proyecciones, funciones musicalizadas, conciertos y actividades académicas, se ofrecen experiencias únicas ligadas a ambas artes.

Puntualizó: Con el objetivo de difundir, promover y apoyar al cine mexicano e internacional, en la programación de Cínica hay películas de ficción, documentales, musicales, videos y diversas propuestas audiovisuales, con acento especial en las producciones nacionales; además, incluye géneros como el jazz, música de concierto, regional, tradicional o urbana. Todos son bienvenidos, pero confesamos que amamos el rock .

Más información en cinicafestival.com y en redes sociales cinicafestival en Facebook, Instagram y Twitter.