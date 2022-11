Juan Ibarra

Martes 22 de noviembre de 2022

Desde 1953, Eileen Atkins no ha dejado de hacer teatro, cine o televisión. Por su labor, la británica, de 88 años, ha sido reconocida con diversas distinciones, como el BAFTA a la mejor actriz de televisión y el Premio Laurence Olivier, el más prestigioso galardón teatral en Reino Unido; además, fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico, reconocimiento otorgado por el monarca de su país.

Pero a pesar de su larga carrera y los reconocimientos recibidos, Atkins tiene un aprecio especial por dos que no se deben precisamente por haber interpretado un papel específico. La actriz no estudió una carrera de grado, y la Universidad de Oxford me entregó un título honorífico, que significa más que ninguno, aunque en realidad también hay otro , señaló en entrevista.

Temo que estaba condenada a pensar que tenía que ganar premios por actuar, pero el que más significa para mí es el reconocimiento Evening Standard a mejor guion para una película , destacó Atkins. Su trabajo fue la adaptación al cine, en 1997, de Mrs. Dalloway, basada en la novela homónima de Virgina Woolf.

Si bien Atkins se ha desempeñado en toda rama posible dentro de su carrera, tiene especial aprecio por el arte escénico, pues estar frente al público es lo que más la entusiasma. La razón por la que soy tan apasionada del teatro es que hay un compromiso con la audiencia, está ahí y son otras personas. Cuando trabajas ahí, principalmente durante las tardes, eres tú y reflexionas sobre cuál es el ánimo ahí afuera esa noche, porque vas a enfrentar a un montón de gente nueva y a tener contacto con ella. En el cine y la televisión no hay contacto con el público , explicó.

Aunque los medios más recientes permiten que muchas personas la reconozcan por su trabajo, señala un distanciamiento con el público que la observa a través de pantallas. Nosotros no lo conocemos, no estamos ligados de ninguna forma, y creo que ésa es la gran diferencia entre esas formas del arte. Sigue siendo el mismo arte al final, actuar, pero esa es la diferencia, que con una sientes una conexión real , detalló.

En la actualidad, Atkins participa en diversos proyectos. Interpretó a la reina Mary en la exitosa serie La corona, y uno de sus más recientes y también más longevos papeles es el que desempeña en la comedia dramática Doc Martin, que se transmite desde hace alrededor de 18 años en Reino Unido. En esa historia, encarna a Ruth Ellingham, tía del protagonista, interpretado por Martin Clunes.

Atkins se unió a Doc Martin en 2011, época en que la historia iba ya por la temporada 5, y encontró una fortaleza y una complejidad que llamaron su atención en el rol de Ruth. “Me gustó el personaje. Me agradaba cuando era más tímida, un poco más como Martin, como era un problema familiar el que enfrentaban, también era bastante ruda a veces. Me gustaba cuando era muy provocadora –me disgusta esa palabra–, cuando era sarcástica. Prefiero interpretar gente que no sólo es amable, sino alguien con quien puedo tener algo con qué jugar por debajo en el papel. Así que disfruté cuando me dieron cosas buenas y fuertes que decir”, agregó.