El mandatario citó por ejemplo el proceso electoral en Argentina cuando Mauricio Macri pretendía obtener la relección y para apuntalar su candidatura el Fondo Monetario Internacional le ofreció créditos y endeudó profundamente a esa nación. Sin embargo, cuando los resultados de los comicios arrojaron como ganador al actual presidente, Alberto Fernández, la actitud del organismo internacional ya no hay ninguna consideración, la culpa ya la tiene el gobierno de Argentina .

Incluso, más adelante, al ser consultado sobre el aumento de la migración regional, López Obrador admitió que para enfrentar este tipo de fenómenos debieran ser muy útiles organismos como el BID, pero en realidad no se puede esperar mucho si éstos no cambian sus políticas y actitudes. Destacó que en la actualidad hay una nueva ola de flujos migratorios no sólo de venezolanos (a los cuales el gobierno de Estados Unidos les ha ofrecido visas temporales de trabajo), si no que también está creciendo la migración de nicaragüenses, colombianos y de otras nacionalidades.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, felicitó a Ilan Goldfajn por su elección como presidente del BID y empezará de inmediato a buscarle sucesor como jefe del FMI para América Latina, según un comunicado difundido este lunes.

Estamos orgullosos de Ilan y, aunque nos entristece despedirnos de él, nos entusiasma verlo al frente de la institución de desarrollo más importante para la región a la que llama hogar. Le deseamos mucho éxito en su nuevo cargo , afirmó la directora del FMI.

Con información de Ap