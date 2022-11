▲ El tenista número uno del mundo, Carlos Alcaraz, no estará en la etapa final del máximo torneo por países. Foto Afp

Europa Press , Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 22 de noviembre de 2022, p. 7

Madrid. Sin los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, número uno y dos del mundo, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga está preparado para coronar al nuevo país campeón del mundo con la disputa desde este martes al domingo la fase decisiva de las Finales de la Copa Davis 2022.

Aunque España no llega en primera línea, Croacia , Canadá, Estados Unidos, Australia, Italia, Alemania y Países Bajos, son los equipos en lid para levantar la prestigiosa Ensaladera y relevar a la suspendida Rusia.

El capitán del equipo español, Sergi Bruguera, dio valor a los cinco jugadores con los que contará mañana en su debut en cuartos de final frente a Croacia que llegan con el veterano Marin Cilic, el peligroso Borna Coric y un potente doble.

Es evidente que cuando no puedes contar con el número uno y el dos del mundo pierdes fuerza, pero por suerte tenemos muchísimos jugadores como los cinco que están aquí y que ya nos han dado muchas victorias y alegrías , recalcó Bruguera en rueda de prensa.

EU busca volver a primer plano con Fritz y Tiafoe

Junto al español, que intentará aprovechar su condición de anfitrión ante las importantes bajas y una superficie que no le beneficia, estarán Croacia y Canadá, subcampeonas en este nuevo formato creado por Gerard Piqué y Kosmos, Estados Unidos y Australia, los dos países más laureados y que aspiran a acabar con una espera de muchos años, Italia, Alemania y los Países Bajos.El combinado canadiense llega con un entonado Felix Auger-Aliassime y un buen complemento como Denis Shapovalov, aunque no está en su mejor momento, mientras que el estadunidense, que no juega la final desde 2007, acude con Taylor Fritz y Francis Tiafoe.