l espaldarazo que los votantes dieron al Partido Demócrata hace una semana no necesariamente se ha traducido en un incremento en la popularidad del presidente Biden. Con ese marco de fondo, su decisión en torno a la posibilidad de relegirse dentro de dos años se ha convertido en una gran incógnita entre la clase política estadunidense y, por supuesto, entre los miembros de su partido. Los principales elementos de ese dilema son su edad y la duda sobre su remplazo en la candidatura a la presidencia en 2024. Lo que es evidente es la incapacidad para aquilatar en toda su dimensión lo que Biden ha logrado en los poco más de dos años en los que ha gobernado, después de recibir un país colapsado por cuatro años de un gobierno que privilegió la mentira, la corrupción y la insidia. La historia se encargará de hacer un juicio más justo.

Por lo pronto, vale mencionar dos de las razones que pudieran explicar por qué no se atribuye ningún mérito a la extraordinaria forma en que un puñado de candidatos de su partido literalmente se levantaron de la lona para vencer a sus opositores republicanos. Se ha insistido en que uno de los factores clave en la derrota de un buen número de los candidatos republicanos fue la pésima selección que Trump y sus acólitos en el partido republicano hicieron para garantizar su postulación. Para un buen número de observadores políticos, fue la causa por la que los votantes sufragaron por los legisladores, gobernadores y asambleístas del Partido Demócrata. Efectivamente, en el voto a favor de los demócratas, en muchos casos, operó el miedo a los candidatos que representaban la nefasta política que Trump impuso durante sus cuatro años de gobierno. Pero eso es sólo parte de la historia. Para muchos electores, la política y los logros del presidente en materia de salud, política social y económica no pasó inadvertida y sí pudo haber influido en el momento de depositar su voto en las urnas. Para ellos los esfuerzos realizados por el primer mandatario en esas áreas no son una cuestión fortuita ni trivial. Aparentemente, es la conclusión a la que Biden y sus asesores también han llegado.