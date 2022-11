Así lo afirmaron maestros de diversas escuelas del IPN, quienes señalaron que aunque el mencionado descuento al parecer no afecta sus percepciones regulares, no se les ha dado ningún tipo de información sobre qué banco o entidad financiera manejará dichos recursos, cuándo podrán disponer de ellos sus titulares y cuánto se pagará de comisión.

En el documento –firmado por el director de Recursos Humanos del IPN, Héctor Bello Ríos–, se indica también que el PBM es sin afectación al importe neto de la percepción de cada trabajador y que de forma paralela se gestiona la autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de fortalecer el apoyo para un retiro digno del personal que así lo decida .

Uno de los maestros consultados por este diario subrayó que dicho esquema “no contó con el aval de los docentes. Es una medida ilegal, porque no hay nada que sustente la realización de este programa piloto. ¿Dónde está el oficio de Hacienda o de la SEP que lo autorice?

Hay una situación de desconcierto y de incertidumbre laboral, pues no se sabe cuáles son los efectos fiscales de este instrumento, ¿si sólo te lo darán cuando te retires o qué va a pasar con él si te mueres? Si en promedio cada trabajador paga unos 2 mil pesos mensuales del ISR, y somos unos 30 mil trabajadores, la bolsa sería muy grande , alertó.

Otra profesora del IPN coincidió: No somos dignos de que nos avisen de nada, aunque se trate de nuestro patrimonio. Si el Politécnico no ha logrado tener un plan digno de jubilación, no se vale que lo hagan de esta forma. ¿A qué banco llevaron el dinero, quiénes van a ser los beneficiarios? No sabemos si van a jinetear nuestros recursos y después a reportar pérdidas .

Para este miércoles, a las 10 horas, se convocó a una marcha para protestar contra la instauración del PBM, que irá de la Secretaría de Administración del IPN a la Dirección General del organismo.