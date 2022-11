Gustavo Castillo García y Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 21 de noviembre de 2022, p. 14

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) paga un programa pensionario de Trato Especial a servidores públicos que fueron considerados para recibir este beneficio económico en consideración a su edad, condición física o mental a partir de un convenio que se firmó en 1989 por el entonces director del organismo, Emilio Lozoya Thalman, y el que fuera secretario de Programación y Presupuesto (SPP), Ernesto Zedillo Ponce de León.

En estos casos, fue imposible conocer cuántas de estas pensiones se otorgaron a altos ex funcionarios y a trabajadores designados por cada dependencia de la administración pública federal de 1989 a 2000. De 2001 a agosto del presente año se pagaron 584 pensiones de Trato Especial .

El acuerdo que sustenta estas pensiones garantizó en su origen que la entonces SPP –y ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– pagara al Issste las cuotas de los funcionarios que se integraran al programa para cubrir de esta manera los requisitos legales y se les reconociera la antigüedad necesaria a fin de ser beneficiarios.

El convenio se mantiene vigente y el organismo aseguró, en respuesta a solicitudes de información pública realizadas por La Jornada, que no cuenta con información de cuántos son los beneficiarios que reciben una pensión de Trato Especial ni las categorías laborales que tenían ni el monto que eroga anualmente desde 1989, aunque esas prestaciones se deben pagar hasta el fallecimiento de los derechohabientes y sus beneficiarios.

No somos partícipes de algo así

En entrevista, el director del Issste, Pedro Zenteno Santaella, dijo que no conoce de la existencia de este tipo de pensiones. Nosotros no hemos autorizado pensión especial para nadie. En esta administración no se ha dado instrucción para dar a nadie una pensión de esas características. No somos particípes de algo así .

Sin embargo, la Subdirección de Pensiones del Issste proporcionó datos que contradicen lo mencionado por Zenteno Santaella, ya que en respuesta a una solicitud de información pública se establece que de enero de 2019 a agosto de 2022 se otorgaron 60 pensiones de Trato Especial; en 2019, 14; en 2020, 16; 2021, 15, y de enero a agosto de este año, 15.

De acuerdo con los registros de la Subdirección de Pensiones, el número de personas beneficiadas por nómina denominada Trato Especial , refieren que de 2001 y hasta agosto pasado el Issste integró a 584 servidores públicos a esta nómina. En 2001, fueron 149; en 2002, 99; 2003, 56; 2004, 27; 2005, 13; 2006 y 2007, seis, respectivamente; en 2008, 13; de 2009 a 2012 anualmente se incluyeron a 16 personas y de 2014 a 2018, 15 anualmente.