nmedio de oscuros presagios para el Tri, comenzó a rodar el balón en Qatar con un Ecuador que despertó admiración, porque enseguida mostró músculo y garra; no obstante, tras sopesar al endeble rival soltó la presa y simuló, jugueteó, entendió que no convenía masacrar al anfitrión y apagar la fiesta tan temprano. Al menos ese fue el claro mensaje que envió el omnipotente VAR al anular increíblemente el primer gol de Enner Valencia y privarlo de un glorioso hat trick.

De cara al debut frente a Polonia, el Tri de Gerardo Martino se esfuerza por salir del ambiente enrarecido que dejó la derrota ante Suecia (1-2 en el último ensayo), y la molestia generalizada por la exclusión de Diego Lainez y Santiago Giménez. Doble puñalada: primero privan a la afición de sus ídolos Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela, y luego echan a estos jugadores, sobre todo al Chaquito, quien había ganado terreno en el gusto del público.

El plantel, ya instalado en lujoso hotel catarí, se sacude la presión y el domingo buscó un ambiente más amable al organizar una convivencia familiar, poniendo oídos sordos a las advertencias de Robert Lewandowski y Nicola Zalewski. Lo que se trabajó, bien; lo que no, también. No hay remedio... Dos temas, no obstante, sobresalen, pues mientras varios planteles muestran caras nuevas, casi infantiles, con jugadores de 18 o 19 años, México llamó la atención por ser un plantel viejo.

Alemania tiene a dos mozuelos, Jamal Musiala, de 19 abriles, y Joussoufa Moukoko, quien cumplirá los 18 en plena Copa. También España presume a Pedri, de 19, y a Gavi, quien a sus dieciocho tiene una docena de partidos con la selección. Nuestro portero Alfredo Talavera, de 40 años, hizo evocar al camerunés Roger Milla, apodado abuelo. En general el plantel se ubicó como el segundo más añejo, sólo detrás de Irán.

Tal situación es cortesía de los federativos mexicanos empeñados en perseguir billetes y desdeñar los temas deportivos, de crecimiento, de renovar mirando al futuro. Al portero Carlos Acevedo el Tata Martino –quien ayer cumplió 60 años– ni lo tomó en cuenta, en cambio se aseguró de que los veteranos Andrés Guardado y Guillermo Ochoa celebren su quinta Copa. Al estratega argentino todo eso se le resbala, cobrará sus honorarios y se irá tan tranquilo.