L

a historia se repite y sólo cambia de máscara. Como sucede en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impera la antidemocracia, porque el poder de voto (una de las naciones integrantes no es igual a un sufragio) es el único que vale a la hora de tomar decisiones y, también, elegir al presidente del organismo. Y en este, como en tantas otras instituciones multilaterales , Washington es el dueño de la batuta y la mayoría de los estados miembros siguen sus instrucciones.

Desde su fundación en 1959, el BID fue presidido por un latinoamericano (de nacimiento, no de ideología), aunque siempre bajo las órdenes y en línea con los intereses de Estados Unidos. Esa era la tradición y por ese puesto pasaron chilenos, mexicanos, uruguayos, colombianos y hondureños, hasta que en 2020 a Donald Trump se le pegó la gana de imponer a un gringo y no a cualquiera: Mauricio Claver-Carone, ex director senior del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca.

Antes fue representante de su país en el FMI y mucho tuvo que ver, por instrucciones de Trump, en la autorización (a sabiendas que no tenía capacidad de pago) de un voluminoso préstamo a Argentina (45 mil millones de dólares) para que el ultraderechista Mauricio Macri se religiera en la presidencia de esa nación sudamericana. No lo logró, pero el brutal fardo lo heredó al gobierno entrante y, desde luego, a los argentinos. Así se las gastan.

Sin embargo, a este cachondo halcón, que forma parte de la gusanera de Miami, le ganó la hormona y, como presidente del BID, mantuvo una relación amorosa con una subalterna –lo que prohíbe el estatuto del banco–, a la que promovió en la escalera burocrática de la institución y le aumentó el salario, de tal suerte que también fue acusado de tráfico de influencias. Una joya.