A

ntes de continuar con el que pienso será el penúltimo capítulo de esta serie de figuraciones sobre la reunión a la que, en uno de sus rutinarios delirium (no tremens, porque tengo entendido que él es, hasta en este aspecto, enemigo jurado de Felipe Calderón), convocó el inefable (que no puede ser descrito con palabras) Vicente Fox. Pero antes de entrar al asunto quisiera, en unas cuantas palabras, dejar un testimonio sobre el recientemente fallecido, Eliezer Morales Aragón. Nos conocimos por nuestra participación activa y combativa, en los años universitarios. Él asumía la presidencia de la sociedad de alumnos de la Facultad de Economía y yo era un sedicente presidente de la fracción izquierdista de la Facultad de Derecho. No en pocas ocasiones su apoyo y acompañamiento en las peleas que en esos tiempos librábamos, fueron decisivos para hacer valer mis opiniones y participación en el llamado Bloque Estudiantil Revolucionario. A él, a Toño Tenorio Adame, a Moisés Rivera, debo, entre otras cosas, haber logrado que el Consejo Universitario acordara que el derecho agrario volviera a formar parte del plan de estudios, con el carácter de disciplina obligatoria y no optativa, como había dictaminado el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, cuando Leyes , se cambió, del Centro Histórico, a la Ciudad Universitaria. El Pelón Eliezer dejó su huella no sólo en quienes lo tratamos, sino en su entrega a la docencia responsable y la digna y aguerrida tarea del sindicalismo honorable y comprometido.