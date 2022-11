Los siguientes son los siete motivos (y puede haber más): 1) Si es usted adulto mayor y el gobierno de la 4T no le cumplió el compromiso de darle una pensión, cualquiera que sea su condición económica (los ricos son los más exigentes) de 3 mil 850 pesos bimestrales. 2) Si un gasolinazo afectó su economía familiar. 3) Si es empresario y le subieron los impuestos, y el dólar se cotiza en 35 pesos como vaticinaron algunos al comienzo del sexenio. 4) Si fueron saqueadas las reservas de casi 200 mil millones de dólares del Banco de México. 5) Si no tiene libertad de expresión, incluso de insultar al Presidente y a cualquier funcionario de gobierno y sus familias, dentro y fuera de las redes sociales. O si perdió el chayo. 6) Si continúa ganando el mismo salario mínimo de 2018. 7) Si se identifica con Fox, Monreal, Lencho, Calderón, los Chuchos, Verástegui, Claudio X, Alito, García Luna, Madrazo, Salinas de Gortari, Zedillo, #LadyFifiNaca y otros.

a dijo Carlos Slim que no asistirá a la marcha del próximo domingo porque el siguiente enero cumplirá 83 años y no aguanta el recorrido. Estuvo en Palacio Nacional y nuestros compañeros reporteros le preguntaron su opinión sobre la otra marcha, la fifí, y dijo que había sido un testimonial de la libertad de manifestación de ideas que prevalece en México. Bajó bien el balón. Hay otros siete motivos válidos por los cuales no acompañar a Andrés Manuel, que ese día volverá a tomar el Zócalo, como en los viejos tiempos, ya se está aburguesando , dijo, y también rendirá el informe correspondiente a cuatro años de gobierno.

Desaire

Elon Musk hizo una encuesta en su reino, Twitter, para conocer la opinión de sus suscriptores: ¿reactivar o no la cuenta de Donald Trump? Participaron 15 millones. ¿Resultado?: 51.8 por ciento votó por su regreso. Sin embargo, Trump los desairó.

Dijo que ve muchos problemas en Twitter en la reunión de la Coalición Republicana Judía en Las Vegas, por lo que seguirá en su propia plataforma, llamada Truth Social ( Verdad Social ). Voté en contra. A ver: anótenme entre los primeros defensores de la libertad de expresión en Twitter, a veces hasta se me pasa la mano. Pero me repugna la idea de coexistir en la misma red con alguien que ha ofendido tanto a México y a los mexicanos, y sigue ofendiendo. Es más: ya tengo mi primer mensaje si cambia de opinión y me lo encuentro por ahí: fuck you.

Twitterati

Nominado por Brasil, Ilan Goldfajn fue elegido presidente del BID en una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores del banco y asumirá el cargo por un periodo de cinco años.

