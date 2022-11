Comparto esta columna habitual conmovido por la ¿muerte? de Hebe, de la que me enteré recién. Por ahora, sólo me sale decir que, a la cabeza del orgullo nacional, y de la admiración del mundo, hay un pañuelo blanco. Que eso es inmortal, como Hebe.

Al preguntarle si ella era militante antes de la desaparición de sus hijos, con toda sinceridad respondió: “Fue el mismo día en que mis hijos desaparecidos me transformaron en lo que soy ahora, en militante.

“Yo, que me ocupaba de tener su comida favorita para cuando ellos llegaran, que se sintieran bien. Me ocupaba de la casa, sus ropas, todo, y no supe hasta el día en que empecé a buscarlos que ellos estaban militando, que cuando hablaban muy bajo no estaban hablando de su vida, estaban conspirando.

No había tiempo para el miedo

Fui junto a las otras madres a enfrentarnos a la policía, con la única arma que teníamos: el pañuelo blanco. La policía no sabía qué hacer ante este grupo de mujeres, que llorando o a gritos clamaban por sus hijos. No había tiempo para el miedo. Por eso para mí, todos eran mis hijos. También sorprendimos a la dictadura porque hubo prensa extranjera. No sabían qué hacer .

Fuerte, decidida, impulsiva, de una sinceridad donde no cabían las diplomacias ella fue de frente, se solidarizó con todos los pueblos en lucha. Entendió a quién enfrentaba América Latina.

La revolución cubana me dio fuerzas. Viendo todo lo que hacían en su resistencia y la fortaleza de ese pueblo, de gran generosidad. Para mí en Cuba tuvieron sentido las palabras, dignidad, justicia y solidaridad. El comandante Fidel Castro y todos dirigentes y pueblo cubano nos recibieron con mucho respeto.

Con relación a su personalidad de temperamento fuerte que le trajo más de un problema, ella dijo: No sé parar cuando hablo, ni decir lo que no siento .

Por la Universidad de las Madres pasaron los presidentes Hugo Chávez Frías y Evo Morales, entre otros, y también los que llegaban a Argentina, para conocer la lucha por los derechos humanos, de cómo se mantuvieron los familiares desde los primeros días de la dictadura.

Es un día muy triste para el país: De Carlotto

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó a Bonafini como una gran luchadora. Tuvimos diferencias, pero era una gran luchadora, es un día muy triste para todo el país .

Y añadió: “un día de duelo para toda Argentina (…) No deja nada que no sea su fuerza, con errores como tenemos todas, seguramente la vamos a extrañar, porque personas así llenan la historia”.