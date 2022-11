Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 21 de noviembre de 2022, p. a11

La invisibilidad que a veces sufren las personas de la tercera edad es el eje del monólogo Pacto de sangre, el cual es una pausa para la reflexión después de los tiempos que ha vivido la humanidad.

El montaje, adaptado de un texto de Mario Benedetti, se presenta en El Círculo Teatral con la finalidad de reforzar el rol que tienen los adultos mayores en el núcleo familiar o en sus casas , explicó el actor David Rencoret, quien encarna a Octavio.

La obra trata sobre un hombre de 84 años que ha decidido dejar de hablar porque sólo desea dedicarse a pensar y a recordar. Además, celebra un convenio con su nieto de ocho años, que se vuelve un pacto de sangre. El contacto de este personaje con el mundo es a través de un médico, un enfermero, su hija y su nieto.

Rencoret resumió el sentir del personaje: No dudo que me quiera, pero quizá me quiera como mueble antiguo, como a un reloj o a un horno de microondas . Lo cierto, es que todo ser humano merece una vida digna hasta el final; se trata de recuperar la dignidad de los adultos de la tercera edad .

El monólogo “ha tenido una hermosa respuesta del público y como dice el programa de mano: ‘Si después de ver esta obra, tan sólo un espectador cambia su actitud con quién está en su casa arrumbado como mueble antiguo, habré cumplido mi propósito’”, afirmó Rencoret.