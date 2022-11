Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 21 de noviembre de 2022, p. 6

Abu Dabi., Charles Leclerc, de Ferrari, aprovechó al máximo sus neumáticos desgastados y superó a Sergio Pérez para finalizar segundo de la carrera y del campeonato de pilotos por delante del mexicano. El monegasco frustró así el intento de Red Bull por hacer el 1-2 en la última carrerade la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi, ganada por el bicampeón Max Verstappen, para extender su récord a 15 victorias en el año.

Ese segundo puesto era prácticamente lo único que se peleó ayer entre el mexicano y el del principado, ya que el holandés tenía asegurado el campeonato por segundo año consecutivo desde el GP de Japón.

Pérez y Leclerc llegaron a la carrera igualados en puntos, sin embargo, el monegasco venció al jalisciense al optar por una parada menos en los pits y gestionar mejor sus neumáticos. Checo nunca pudo acercarse lo suficiente para intentar un rebase y cruzó la meta tercero. Cerró la temporada con 305 puntos mientras su rival, que fue segundo, sumó 308 y logró el subcampeonato.

Terminamos terceros en el mundial, me hubiera encantado ser subcampeón pero así es el deporte. Me voy orgulloso de todo mi equipo. Gracias por todo su cariño, durante el año me han hecho pasar de los mejores momentos de mi carrera, ahora a apoyar a la selección (mexicana de futbol en Qatar) , escribió Checo a sus seguidores en Twitter.

El mexicano consiguió la mejor campaña este año: dos victorias y 11 podios. “Bien hecho, Checo, lo diste todo”, felicitó Christian Horner, jefe de Red Bull Racing por la radio.