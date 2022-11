Al ser consultado sobre si sustituirá al ganador del Balón de Oro en su plantilla, Deschamps dijo que no. Este es un grupo de calidad. En todo lo que hacen, tanto dentro como fuera del campo, están unidos. Tengo confianza en ellos .

Benzema entrenó con el equipo el sábado, pero abandonó la práctica por una lesión en el muslo derecho. Luego de someterse a estudios, la federación francesa confirmó que el atacante del Real Madrid no podrá jugar la Copa del Mundo.

Doha. Didier Deschamps, técnico de Francia, decidió no sustituir al lesionado delantero Karim Benzema en su lista de convocados para el Mundial, y afrontará la defensa de su título con 25 futbolistas.

Por su parte, Pierre Geltof señaló que esperaba la noticia. Teníamos un pequeño presentimiento de que esto ocurriría, últimamente no estaba bien (Benzema). Ya no teníamos muchas posibilidades de ganar (el Mundial), y ahora, realmente no tenemos ninguna , comentó.

Para colmo, el centrocampista Eduardo Camavinga no entrenó este domingo con sus compañeros en Doha, aunque el cuerpo técnico mencionó que fue una medida de precaución, pues tiene molestias en una pierna.

Francia abrirá su campaña contra Australia el martes y también jugará contra Túnez y Dinamarca por el Grupo D.