Lunes 21 de noviembre de 2022, p. 8

Con una espectacular trayectoria de ilustrador, en la que ha publicado más de 500 libros tanto para adultos como para niños, varios de los cuales han sido traducidos a más de 10 idiomas, el neerlandés Mark Janssen decidió hace siete años dedicarse de lleno a la literatura infantil, también como escritor, convencido de que la infancia es la forma más pura del ser humano. A partir de entonces, se ha destacado como uno de los principales autores en los Países Bajos y el resto de Europa en ese ámbito.

Nuestra forma más pura es cuando somos niños. No estamos aún tocados por la educación ni por esa visión adulta tan restringida de la libertad. Es la etapa en la que reaccionamos no con la cabeza, sino con los sentimientos, virtud que perdemos al llegar a la adultez, cuando hacemos las cosas sólo con la mente y excluimos las emociones y los sentimientos. Los sentimientos son más importantes que la mente. La mente tendría que seguir a los sentimientos y no al revés , sostiene.

Mark Janssen se encuentra por vez primera en México, invitado por el Fondo de Cultura Económica (FCE) para participar en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), que concluyó ayer, y presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara los tres libros de su autoría que ha publicado ese sello mexicano.

Estos son: Siempre cerca, La isla y ¡Alto! ¡Monstruos!, el primero de los cuales considera el más importante y hermoso, al abordar desde una visión esperanzadora el complejo tema de la muerte de los seres queridos.

Es la historia de un niño que pierde a su abuela; a través de ella quiero hablar sobre el ciclo de la vida. Es una historia llena de esperanza en la que queda patente que el final puede ser también el comienzo de algo nuevo , comenta el autor en entrevista con La Jornada.